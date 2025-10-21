Белгородца отправили в колонию за якобы подаренную военными гранату

Белгородский облсуд изменил приговор Белгородского райсуда, который этим летом назначил 1,5 года колонии общего режима местному жителю Виталию Савченко, хранившему в своем гараже четыре патрона и ручную осколочную гранату. Как следует из документов апелляционной инстанции, наказание ему сокращено до 1 года и 4 месяцев. Также он должен выплатить штраф в 20 тыс. руб.

Савченко признали виновным в хранении четырех патронов и гранаты (ст. 222 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ). Сам осужденный признал вину. Он заявил в суде, что патроны нашел еще в 2016 году на своем земельном участке при производстве строительных работ. Гранату же он получил в мае 2022 года в качестве подарка от военнослужащих, которым он помог с ремонтом машины. Понимая, что не имеет права хранить боеприпасы, Савченко все же оставил их себе.

Патроны и граната были изъяты у фигуранта дела в марте этого года. Экспертиза показала, что они пригодны для использования.

С приговором первой инстанции не согласилась защита подсудимого. При рассмотрении апелляционной жалобы облсуд постановил пересмотреть дело в части эпизода о хранении патронов. Приговор за хранение гранаты вступил в силу.

С начала специальной военной операции в приграничных районах регулярно возбуждаются уголовные дела о незаконном хранении боеприпасов. Как правило, их обнаруживают при обследовании территорий, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.

Владимир Зоркий