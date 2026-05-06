Фотокорреспондент ТАСС попал под удар дрона ВСУ

Автомобиль с фотокорреспондентом ТАСС Александром Полегенько попал под удар беспилотника ВСУ в центре Васильевки в Запорожской области, сообщило информационное агентство. В этот момент журналист снимал обстановку в прифронтовом городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент дрона ВСУ, ударившего по автомобилю с фотокорреспондентом ТАСС Александром Полегенько

Фото: Александр Полегенько / ТАСС Фрагмент дрона ВСУ, ударившего по автомобилю с фотокорреспондентом ТАСС Александром Полегенько

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

«Приехал на машине, только припарковал — прилет, дрон. Машина повреждена не сильно. Сам я цел»,— рассказал господин Полегенько. На фотографиях, которые сделал корреспондент, видны осколки БПЛА с флагом Украины. В агентстве уточнили, что удар был нанесен недалеко от здания администрации Васильевки.

4 мая президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной на период с 8 по 9 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на весь день 6 мая.