Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 год

Банк Уралсиб занял 6 место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году, представленном Эксперт РА. По величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2026 года Уралсиб занимает в рейтинге 11 место.

Всего за 2025 год банк выдал субъектам малого и среднего бизнеса кредитов на сумму 58,2 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ по итогам 2025 года составил 31,7 млрд рублей.

В Банке Уралсиб предпринимателям доступна широкая линейка кредитных продуктов, в том числе экспресс-кредиты до 5 млн рублей — на любые бизнес-цели, овердрафтное кредитование — для покрытия кассовых разрывов, оборотное кредитование — на финансирование оборотного капитала, текущие расходы или рефинансирование задолженности в других банках, инвестиционное кредитование — на приобретение основных средств и расширение бизнеса, ломбардное кредитование под залог недвижимости — на любые бизнес-цели.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами и делая акцент на цифровое взаимодействие с клиентами.

