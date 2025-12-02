«Туполев» планирует заключить с «Татнефтью» мировое соглашение по иску на 11,7 млрд

АО «Туполев» направило ПАО «Татнефть» предложение о заключении мирового соглашения по иску на 11,7 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

«Туполев» планирует заключить мировое соглашение по иску на 11,7 млрд

«Туполев» планирует заключить мировое соглашение по иску на 11,7 млрд

Представитель «Туполева» сообщил, что предприятие уже выплатило часть денежных средств и направило два проекта мировых соглашений. Авиапроизводитель рассчитывает урегулировать спор, поскольку «Татнефть» является его стратегическим партнером, в том числе по поставкам топлива.

Обе стороны ходатайствовали о закрытии процесса, однако суд отказал. В частности, представитель «Туполева» просил не освещать дело в СМИ, ссылаясь на размер исковых требований и «геополитическую обстановку».

Следующее заседание назначено на 19 января 2026 года.

«Татнефть» подала иск к «Туполеву» и его казанскому филиалу в октябре 2025 года. Подробности требований не раскрываются. В июле 2025 года Арбитражный суд Татарстана уже обязал авиапроизводителя выплатить «Татнефти» 6,2 млрд руб. по другому делу. Спор был связан с непоставкой самолетов Ту-214 для авиакомпании «ЮВТ Аэро», принадлежащей нефтяной компании.

