В США запретили публикацию ряда исследований о вакцинах от COVID-19

Федеральное управление по контролю качества пищевых продуктов и медицинских средств (FDA) заблокировало публикацию нескольких научных исследований, авторы которых делали вывод о безопасности широко используемых вакцин от COVID-19. По мнению FDA, в исследованиях «слишком широкие выводы, не подтверждающиеся лежащими в их основе данными». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Исследования об эффективности и безопасности вакцин от COVID-19 были опубликованы в прошлом году в нескольких научных журналах. В частности, ученые оценивали действие вакцин от COVID-19, включая разработанные Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax. Для этого изучались данные более 11 млн американцев.

Среди возможных побочных эффектов вакцинации пожилых людей ученые указали лишь один серьезный — анафилактический шок, который был выявлен примерно в одном случае на 1 млн человек. Среди побочных эффектов для возрастной группы до 65 лет были отмечены редкие случаи судорог и миокардита. На этом основании в обоих исследованиях вакцины были признаны безопасными.

После решения FDA исследования были удалены с сайтов научных изданий. В ведомстве отметили, что таким образом они «защищают целостность научного процесса и гарантируют соответствие высоким стандартам». Между тем, как считает NYT, этот случай — очередной шаг администрации Трампа по ограничению доступа к вакцинам. Ранее ею уже было сокращено финансирование разработки вакцин, а также согласовывалась публикация информации, подвергающей сомнению эффективность вакцинации.

