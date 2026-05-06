Террористический заговор на кухне СКР

Военный суд в Москве вынес приговор бывшей посудомойщице кадетского корпуса Следственного комитета России (СКР) имени Александра Невского Александре Житенко. Ее признали виновной в содействии проукраинской террористической организации и попытке вовлечь в ее деятельность одного из кадетов. За это фигурантка получила 19 лет. Защита намерена обжаловать приговор.

Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Александра Житенко

Второй западный окружной военный суд вынес приговор Александре Житенко. Бывшую посудомойщицу признали виновной в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности (ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ) и в покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ).

По версии ГСУ СКР, женщина пропагандировала деятельность запрещенной и признанной террористической организации «Легион "Свобода России"», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, предоставляла ему литературу по развитию навыков конспирации, изготовлению тайников и разведке местности. Сама Житенко утверждала, что предлагала кадету педагогическую игру именно с целью не допустить его в ряды террористов, а за успехи в обучении давала небольшие суммы денег из собственных сбережений.

В ходе прений гособвинитель просил назначить ей 20 лет и штраф в размере 1 млн руб. Сторона обвинения настаивает, что педагогическая игра, о которой говорит Житенко, была лишь маскировкой. Используя доступ к кадетам, в том числе сиротам, подсудимая Житенко добровольно вступила в запрещенную в России террористическую организацию и планомерно вербовала несовершеннолетнего. Как утверждает прокурор, она не имитировала контакт с террористами, а напрямую пропагандировала их цели, формируя у подростка враждебность к участникам СВО и правоохранителям.

Деньги кадетам, согласно позиции обвинения, платились не за учебу, а служили гонораром за сбор разведданных о командирах ВС РФ.

Отмечалось, что создание тайников с записками на украинском языке и обучение минно-взрывному делу доказывают реальную подготовку фигурантки к противоправной деятельности. Совокупность аудиозаписей, показаний свидетелей и экспертиз полностью опровергает легенду о педагогической бутафории, утверждает гособвинение.

Сама Житенко вину не признает.

Защита настаивает, что действия подзащитной — это не вербовка, а попытка педагога спасти трудного подростка от реальной радикализации.

Гуманитарная помощь, которую собирала подсудимая и о которой упоминается в деле, шла напрямую в конкретную воинскую часть ВС РФ, что подтвердили сами военнослужащие. Тайники с записками являлись лишь бутафорией для поддержания легенды, а «обучение конспирации» было адаптированным психологическим приемом. Частичное признание на следствии, как заявила адвокат, было дано под давлением, так как госпожу Житенко убедили, что это единственный способ уберечь кадета от СИЗО.

Суд признал ее виновной и назначил 19 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Защита назвала приговор незаконным и собирается его обжаловать.

Ефим Брянцев