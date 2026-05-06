Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп приостановил операцию в Ормузе?

США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашение в течение ближайших двух суток. Об этом пишет Аксиоз со ссылкой на американских чиновников. Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению судов, застрявших в Ормузском проливе. Операция «Проект Свобода» длилась два дня. После ее начала в Персидский залив зашли два американских эсминца и попали под обстрел. По данным CBS News, накануне к ним присоединился третий корабль. Ранее Тегеран заявлял, что не будет пропускать суда без согласования с Корпусом стражей исламской революции. Такая позиция Ирана не изменила обстановку в акватории, и за время операции американский флот помог выйти из залива только нескольким судам пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Внезапное заявление Трампа о приостановке операции — последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет Politico. Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет всего за несколько часов до публикаций Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе.

Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана.

Временные итоги операции подводит Associated Press. К среде известно лишь о двух гражданских судах, которые смогли пересечь Ормузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Maersk — одному из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив 3 мая. Впрочем, другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывезти из Персидского залива танкеры нельзя.

CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. 5 мая было атаковано грузовое судно, принадлежащий французской компании. В корпус судна попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас неизвестно.