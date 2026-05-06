После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают за универсальность, ностальгическую привлекательность и возможность носить их как украшение. Так уже поступают знаменитости, например, Хейли Бибер или Bad Bunny.

Поколение Z, особенно девушки 20-30 лет, считает, что маленькие часы легко вписываются в повседневные образы и выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо сочетаются с минималистичной эстетикой clean girl. Спрос на миниатюрные модели подогревает мода на тихую роскошь: аксессуар должен не кричать о статусе, а становиться аккуратной деталью лука. Кроме того, для многих молодых людей часы — первая «серьезная» покупка, поэтому важны такие качества, как компактность и практичность.

Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях: от дорогих мини-часов в духе 1950-х до более доступных вариантов за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью Baignoire от Cartier — название переводится с французского как "ванна" и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики полагают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал: маленький формат снова стал коммерчески перспективным.

Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут «бабушкины часы» (grandma watches) в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.

Яна Лубнина