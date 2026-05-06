«Спортсмен жил в режиме средневекового воина»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ray Stubblebine RFS / HB / Reuters Фото: Ray Stubblebine RFS / HB / Reuters

Бернард Хопкинс — абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира. Американец трижды переписывал достижения в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016 году боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше.

Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, причем на таком уровне, стала дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. При этом начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили к 18 годам заключения. Боксер вышел через пять лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды.

С 1995 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.

Владимир Осипов