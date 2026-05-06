Началось рассмотрение иска бывшего актива Михаила Юревича к кипрскому офшору

Арбитражный суд Челябинской области начал рассматривать иск национализированного ООО «Универсальный магазин „Школьник“» к кипрской компании Rantip Invest Limited, аффилированной с бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

По данным адвоката экс-губернатора Челябинской области Игоря Трунова, компания просит признать заем, предоставленный кипрской организацией в 2018 году, не долгом, а вкладом в имущество. Ответчики возражают против такой формулировки, поскольку «Школьник» должен вернуть эти деньги вместе с процентами.

«Предпринимается попытка уклониться от возврата займов и уплаты процентов иностранным кредиторам, изменив правовую природу займа. Жестким условием по всем спорам, вытекающим из договоров займов и в связи с ним, является исключительная подсудность суду Республики Кипр», — подчеркивает Игорь Трунов.

Подобное дело будет рассматриваться судом 12 мая, истцом является ООО «ОтельСтрой» (оператор челябинского отеля Radisson Blu). Также два иска о признании займа вкладом в имущество подало ООО «Родник» (управляет несколькими торговыми комплексами в Челябинске).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа», ООО «Родник», ООО «ОтельСтрой», ООО «Универсальный магазин „Школьник“» и другие связанные компании у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб.

Виталина Ярховска