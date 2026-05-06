В Москве подростка осудили на два года за стрельбу в сотрудника РЖД

Никулинский суд Москвы приговорил подростка к двум годам лишения свободы воспитательной колони за нападение на сотрудника РЖД. Он признан виновным по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

ЧП случилось на остановочном пункте Матвеевская МЦД-4, дата не уточняется. По данным следствия, подросток четыре раза выстрелил из пневматики в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей к выходу на пассажирскую платформу.

Сотрудник РЖД получил ранения. Имущественный ущерб ОАО «РЖД» оценили более чем в 40 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура.