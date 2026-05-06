Французское образование подорожало десятикратно

Учиться в Сорбонне станет дороже: Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом? И как меняется география зарубежного высшего образования?

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. А россияне, как отмечают собеседники “Ъ FM”, занимают 15% рынка, в стране учится полмиллиона иностранцев. В Сорбонне, Гренобле и во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе €200, все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка €10 тыс. — столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии и режет бюджет на образование.

Год бакалавриата обойдется в €3 тыс., магистратура будет стоить €4 тыс. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин:

«Те, кто поступил в этом году, уже будут вынуждены платить по новым ценам. Те, кто поступал в прошлые годы, продолжат платить по старым расценкам. Никто не станет отказываться из-за того, что обучение подорожало. Французское образование по-прежнему высоко ценится, но в основном среди тех, кто владеет языком. В российских школах французский, вероятно, занимает третье место по популярности: на первом — английский, на втором — немецкий, и лишь затем идут французский и испанский. Желающих учиться на французском языке в целом значительно меньше, поскольку основным требованием чаще является знание английского. Даже во Франции программ на английском языке немного, и в основном это коммерческие учебные заведения с направлениями вроде бизнеса и маркетинга».

Власти Франции субсидировали не только обучение иностранцев, но и проживание, а это 40% от стоимости аренды. С 1 июля жилищную помощь по программе APL оставят только для студентов из стран ЕС. Знание официального языка страны — по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны ЕС, не исключает генеральный директор агентства OpenWorld Григорий Угаров:

«Еще многие страны предлагают либо бесплатное образование, либо достаточно доступное по стоимости. Однако там есть ограничения, связанные с квотами — например, в немецких вузах они могут составлять до 10% от общего числа мест. Поэтому формально обучение бесплатное, но поступить бывает сложно.

Зачем государства вводят такие льготные меры? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а талантливые и образованные люди, способные заниматься наукой, дизайном и бизнесом. Если сейчас квоты сокращаются, а стоимость обучения растет, возможно, это говорит о том, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов. Тем более что существует широкий европейский рынок труда, включающий специалистов из разных регионов — например, из стран Балтии и Балкан».

Европейское образования, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии и Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все Больше на Восток. Если 10 лет назад Азия занимала 5% образовательного рынка среди российских студентов, сейчас уже 20%, подчеркивает генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева:

«Уезжают также в Китай, Корею, Сингапур и Японию. Эти страны предлагают относительно недорогое образование, в том числе на английском языке. Кроме того, там доступно довольно много стипендий, особенно в Корее и Китае. Важную роль играет и наличие рынка труда: это ключевой фактор при выборе места получения диплома.

Эти страны активно развиваются во многих отраслях, и на этом фоне растет интерес и к Латинской Америке, которую раньше практически не рассматривали. В первую очередь это Бразилия и Аргентина. Там есть возможности относительно быстрого получения ВНЖ и гражданства. Вероятно, в будущем там также начнут появляться российские студенты».

А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое — до $2,5 тыс. в год.

Аэлита Курмукова