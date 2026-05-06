Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По данным комплекса городского хозяйства, отопление предстоит отключить более чем в 74 тыс. зданий, среди которых более 34 тыс. — жилые дома. Сначала батареи отключают в промышленных и административных зданиях, а после — в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях.

В столице отопительный сезон начался 24 сентября прошлого года. В 2025 году теплоснабжение прекратили также 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше +8 °C пять дней подряд и ожидается ее повышение.