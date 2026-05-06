Бывшие компании Константина Струкова подали к нему шесть исков

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству шесть исков от активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» — ООО «Хоум» и ООО «Бизнес-актив» — к бывшему президенту ЮГК Константину Струкову. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Компании подали по три заявления к миллиардеру, а также ходатайства об обеспечении исков и рассмотрении дел в закрытом режиме. Все заявления были удовлетворены. Суть исков неизвестна. По делам назначены судебные заседания, они пройдут в мае-июне этого года.

ООО «Хоум» и ООО «Бизнес-актив» ранее принадлежали близким Константина Струкова. В июле прошлого года Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих миллиардеру и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

