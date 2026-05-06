Бывшую посудомойку кадетского корпуса СКР посадили на 19 лет

2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшую посудомойку кадетского корпуса СКР Александру Житенко к 19 годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. за вербовку обучающихся в террористическую организацию. Ей вменили в вину участие в деятельности террористической организации, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности и покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Александра Житенко в суде (апрель 2026 года)

По версии Главного следственного управления СКР, женщина пропагандировала деятельность запрещенной и признанной террористической организации «Легион "Свобода России"», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, предоставляла ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовлению тайников и разведке местности.

Сама фигурантка вину не признала. Защита настаивала, что Александра Житенко не вербовала кадета, а применила педагогический прием «согласия», чтобы отвлечь подростка от опасного увлечения запрещенной организацией. Частичное признание вины на следствии было дано под давлением — следователь убедил ее, что это поможет спасти кадета от СИЗО. Адвокат намерена обжаловать приговор.

Ефим Брянцев