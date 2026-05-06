В Чишминском районе предъявили обвинение напавшему на соседей уфимцу

Чишминский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии предъявил 44-летнему уфимцу обвинение за нападение на соседей в СНТ «Авиатор». Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия и использованием предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», жители садового товарищества пожаловались следователям на то, что один из садоводов долгое время конфликтует с соседями, периодически прибегая к силе. В одном из инцидентов пострадал инвалид с дочерью с ограниченными возможностями здоровья.

Следствие полагает, что вечером 2 мая обвиняемый напал на соседку, угрожая ее убить, а также пнул ее четырехлетнюю дочь. Выхватив трость у соседа-инвалида, он несколько раз ударил потерпевшего по голове. Попытавшегося заступиться за пострадавших очевидца уфимец столкнул в овраг, из-за чего неравнодушный сосед получил телесные повреждения. Местные жители сообщают, что конфликты и насилие в отношении соседей со стороны обвиняемого происходят систематически.

Фигурант дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин направил в связи с инцидентом депутатские запросы в СКР и МВД.

Майя Иванова