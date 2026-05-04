Главе СКР доложат по делу об избиении жителя Башкирии и его малолетней дочери

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству управления СКР по Башкирии доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения жителя Чишминского района и его малолетней дочери.

Как сообщает Информационный центр СКР, в соцсетях размещена информация о том, что в СНТ Авиатор Чишминского района один из садоводов долгое время конфликтует с соседями, периодически применяя силу. В одном из инцидентов пострадал местный житель — инвалид и его дочь с ограниченными возможностями здоровья. Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в отношении напавшего составлен протокол о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Полиция проводит проверку. Заявители, обратившиеся в районный отдел полиции, сообщили о телесных повреждениях. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Майя Иванова