WSJ: Китай поставляет компоненты БПЛА в Иран и Россию в нарушение санкций

Китайские компании поставляют в Россию и Иран широкий ассортимент комплектующих для производства БПЛА, несмотря на американские санкции, следует из данных таможенного управления КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В документации фигурируют разные товары, в том числе, двигатели, компьютерные чипы, оптоволоконные кабели и гироскопы. Как пишет газета, раньше китайские экспортеры намеренно неправильно маркировали некоторые грузы, чтобы обойти санкции США и Европы. Однако в последнее время китайские компании больше этого не делают, отмечает WSJ со ссылкой на аналитиков по вооружениям и бывших высокопоставленных чиновников Министерства финансов США.

Министерство иностранных дел Китая заявляло, что «последовательно применяет ограничения на экспорт товаров двойного назначения в соответствии со своими законами и положениями, а также международными обязательствами». Однако, по словам бывших чиновников Минфина США и отраслевых аналитиков, в последнее время российские и иранские компании все чаще закупают комплектующие для БПЛА напрямую в Китае. Например, британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся расследованиями в области незаконного оборота оружия, заявила о «заметном увеличении» использования компонентов китайского производства в беспилотниках типа «Шахед».

Евгений Хвостик