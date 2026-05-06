В Воронеже выросла плата за детский сад

Родительская плата за детский сад выросла в Воронеже на 4%. За 12-часовой присмотр за ребенком теперь нужно платить 4 586 руб. в месяц. До 20 апреля тариф равнялся 4 410 руб. Об этом сообщили в управлении образования и молодежной политики Воронежа.

Самый высокий ценник предусмотрен для групп круглосуточного пребывания — 4 815 руб. в месяц. Чтобы оставлять ребенка в детском саду на 8–10 часов в день, нужно платить 3 439 руб. в месяц, до пяти часов — 1 147 руб.

В управлении образования отметили, что повышение родительской платы произведено в соответствии с приказом областного минобра и связано с «необходимостью сохранить качественное питание воспитанников в соответствии с нормами и ассортиментом, установленными СанПиН, в условиях инфляции». Чиновники добавили, что средства также направляются на закупку моющих, дезинфицирующих средств, посуды, инвентаря и так далее.

«Важно добавить, что все ранее установленные льготы по родительской плате продолжают действовать. Питание детей из семей, относящихся к следующим льготным категориям, будет по-прежнему финансироваться из муниципального бюджета»,— заключили в управлении.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», родительская плата в детсадах Воронежа самая высокая в регионе. Например, в пригородном Нововоронеже для 12-часовой группы она составит 3 590 руб. В Павловском районе — 3 780 руб., в Лискинском — 4 062 руб. в городской местности и 3 858 руб. в сельской.

