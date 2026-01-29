В Воронеже вырастет родительская плата в детсадах

В Воронеже и других населенных пунктах Воронежской области ожидается увеличение максимального размера платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Предполагается, что в областном центре родительская плата вырастет с 4 410 до 4 586 руб. в месяц в группах с пятиразовым питанием и пребыванием в течение 11–12 часов. Проект соответствующего приказа регионального министерства образования опубликовали на портале органов власти Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Методика расчета платы предполагает, что в нее не включают расходы на реализацию дошкольной образовательной программы, а также затраты на содержание недвижимого имущества детсадов, в том числе — оплату коммунальных услуг. Однако учитываются затраты на приобретение продуктов в соответствии с установленными нормами и расходников, используемых для обеспечения гигиены.

В группах с другими режимами родительская плата может составить (для Воронежа):

с 24-часовым пребыванием и шестиразовым питанием — 4 815 руб.;

с пребыванием в течение 8-10 часов и четырехразовым питанием — 3 439 руб.;

с пребыванием до 5 часов и двухразовым питанием — 1 147 руб.

Родительская плата в детсадах Воронежа является самой высокой по сравнению с другими муниципалитетами. В частности, для 12-часовой группы в Лискинском районе она составит 4 062 руб. в городской местности и 3 858 руб. — в сельской. В Павловском районе плату установят на едином уровне 3 780 руб., а в Нововоронеже она составит 3 590 руб.

Приказ вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.

Денис Данилов