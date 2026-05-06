Число пострадавших при атаке в Чебоксарах выросло до 37
В Чебоксарах число пострадавших в результате атаки БПЛА достигло 37 человек, двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.
Число пострадавших при атаке в Чебоксарах выросло до 37
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В стационарах остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.
Накануне глава региона Олег Николаев сообщил, что 5 апреля после беспилотной атаки погибли два человека и пострадали 32, включая одного ребенка.
В городе были повреждены 28 многоквартирных домов, в двух зданиях пострадали несущие конструкции. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.