Число пострадавших при атаке в Чебоксарах выросло до 37

В Чебоксарах число пострадавших в результате атаки БПЛА достигло 37 человек, двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В стационарах остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Накануне глава региона Олег Николаев сообщил, что 5 апреля после беспилотной атаки погибли два человека и пострадали 32, включая одного ребенка.

В городе были повреждены 28 многоквартирных домов, в двух зданиях пострадали несущие конструкции. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Анна Кайдалова