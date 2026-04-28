Житель Башкирии выплатит 100 тысяч рублей штрафа за мошенничество с выплатами

Кугарчинский межрайонный суд назначил местному жителю 100 тыс. руб. штрафа, признав виновным в мошенничестве при получении выплат на открытие бизнеса (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в 2024 году обвиняемый заключил с Республиканским центром социальной поддержки населения социальный контракт, по которому ему выделили субсидию 350 тыс. руб. Деньги начинающий предприниматель должен был потратить на покупку крупного рогатого скота и ведение сельскохозяйственного бизнеса. Вместо исполнения условий соглашения подсудимый присвоил деньги, а в отчет об использовании бюджетных средств прикрепил фиктивные договоры купли-продажи животных.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Фигурант дела признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее присвоение субсидий по социальным контрактам привело к уголовным делам в Стерлибашевском и Давлекановском районах.

Майя Иванова