Два человека погибли при стрельбе в бразильской школе

В школе в штате Акри на северо-западе Бразилии произошла стрельба. Два работника учреждения погибли. Еще один сотрудник школы и один ученик получили ранения, передает портал G1.

Стрелявшим оказался 13-летний учащийся, он задержан. Его мотивы пока неизвестны. Также задержали его законного опекуна, которому принадлежит использовавшееся оружие. Полиция Акри начала расследование.

Все школы в штате закрыты на три дня. Пострадавший сотрудник получил ранение в ногу, ученик — в голень.