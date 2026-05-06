В Курске впервые с 2025 года подешевело вторичное жилье

В апреле в девяти из 50 городов, проанализированных специалистами «РБК Недвижимость» на основе данных консалтинговой компании SRG, зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Курск оказался в этом списке на девятом, последнем месте. Для города это первое удешевление после длительного периода лидерства по темпам роста: весь 2025 год и первый квартал 2026-го он возглавлял рейтинг областных центров с самым быстро дорожающим жильем. Теперь средняя цена квадратного метра снизилась на 0,1%, до 135,5 тыс. руб.

Воронеж занял в рейтинге четвертое место: средняя стоимость квадратного метра опустилась на 0,7%, до 122 тыс. руб. В оставшемся 41 городе цены продолжили рост.

Наибольшее снижение цен на вторичное жилье в апреле зафиксировано в Уфе, где средняя стоимость квадратного метра опустилась на 1,3%, до 122,5 тыс. руб. Второе место занял Владивосток с уменьшением на 0,9% (до 189,6 тыс. руб.). Третье — Тюмень, где «квадрат» подешевел на 0,8%, до 131,6 тыс. руб.

В то же время лидерами подорожания вторичного рынка стали Ярославль и Чебоксары (+2,9%, до 108 тыс. и 125,9 тыс. руб. за кв. м соответственно). Следом идет Ижевск (+2,8%, до 109,2 тыс. руб.). Третьим стал Сочи, где после мартовского снижения на 2,5% средняя цена поднялась на 2,7%, достигнув 306,5 тыс. руб. за метр.

Среднюю динамику цен вторичного жилья в 50 крупнейших городах России в апреле 2026 года рассчитала автоматизированная система оценки недвижимости SRG. Расчеты выполнены с применением искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения на основе более 100 источников — ведущих платформ объявлений и региональных баз данных.

Кабира Гасанова