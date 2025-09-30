На взнос для покупки вторички воронежцу нужно отложить 13 зарплат

13 среднемесячных зарплат требуется воронежцу на первоначальный взнос в 20% (примерно 710 тыс. руб.) для покупки вторичной однокомнатной квартиры. В прошлом сентябре на эти цели нужно было отложить 14 зарплат. Такие данные приводят аналитики «ЦИАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что в Воронеже условия для откладывания первоначального взноса благоприятнее, чем по стране в целом. Так, жителю города-миллионника в России в среднем требуется на одну зарплату больше — 14. За год, по данным аналитиков сервиса, этот показатель сократился на 6,7%. В 2024-м нужно было отложить 15 зарплат. По мнению экспертов, незначительное повышение доступности жилья связано с опережающим ростом средних зарплат относительно цен на недвижимость: 14% против 7% за последние 12 месяцев.

По итогам первого полугодия 2025 года президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева отметила рост доступности жилья. Медианный срок накоплений на базовую квартиру при условии откладывания всех доходов семьи составил три года и два месяца, сократившись на 9,3% по сравнению с показателем 2024 года.

