Минпромторг начал поиск специалистов для улучшения характеристик SSJ100

Минпромторг России ищет претендентов для проведения работ по улучшению характеристик самолетов SSJ100. Стоимость контракта составляет 4,5 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на извещение с портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SSJ100 во время демонстрационного полета на авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ SSJ100 во время демонстрационного полета на авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из документа следует, что по итогу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у джетов должен увеличиться ресурс полетов с 10-15 тыс. полетов в зависимости от комплектации до 15-20 тыс. Также предусмотрены продление срока эксплуатации самолетов с 15 до 20 лет и увеличение допустимого налета в часах на одно воздушное судно с 15-25 тыс. часов до 25-40 тыс. часов.

При проектировании самолетов SSJ100 закладывался ресурс в 54 тыс. полетов, 70 тыс. часов и 25 лет эксплуатации, однако текущий ресурс джетов в четыре раза меньше, чем проектные показатели. При улучшении запланирована доработка конструкции, испытания планера и импортозамещение компонентов самолета. Минпромторг установил срок сдачи работ до 20 декабря 2028 года.

Самолет SSJ100 (Sukhoi Superjet 100) создан компанией «Гражданские самолеты Сухого» (с 17 февраля 2020 года — филиал «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», которое входит в ОАК). Серийное производство самолетов началось в 2011 году. Двигатели для джетов производили французская и итальянская компании в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Однако в 2022 году иностранные партнеры прекратили поставку комплектующих самолетов в Россию. По данным «Яковлева», из выпущенных 219 джетов на ноябрь 2025 года в эксплуатации находились 159 воздушных судов.