Главы МИД Ирана и КНР встретились в Пекине

Утром 6 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин с рабочим визитом. В начале поездки он провел переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает агентство «Синьхуа».

Официально деталей встречи пока нет. По данным Press TV, министры должны были обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе и мировую повестку.

Переговоры Аббаса Аракчи и Ван И прошли в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором американо-иранский конфликт станет одной из ключевых тем. «Китаю выгодно, чтобы Иран прекратил блокировать пролив. Это наносит ущерб и самому Китаю»,— уточнял позицию КНР госсекретарь США Марко Рубио накануне.