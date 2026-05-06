В Зимовниках возбудили дело из-за отсутствия инфраструктуры для инвалидов

Сальская транспортная прокуратура провела проверку на железнодорожном вокзале станции Зимовники Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Поводом для проверки послужило обращение председателя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. По итогам проверки были выявлены нарушения, в том числе ненадлежащее состояние асфальтового покрытия, прилегающего к пассажирским платформам. Правоохранители также выяснили, что на вокзале отсутствовали тактильные указатели, предупреждающие маломобильные группы населения о приближении к зонам повышенной опасности. Кроме того, проверяющие не обнаружили пандуса при входе в лифт и мест отдыха.

Прокурор внес представление руководителю структурного подразделения филиала ОАО «Российские железные дороги». Отмечается, что представление было удовлетворено. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры). Сейчас дело находится на рассмотрении.

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

Константин Соловьев