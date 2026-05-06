Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь Зенита появилась в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга присвоило безымянной территории у стадиона «Газпром Арена» наименование «площадь Зенита». Соответствующее постановление подписано городской администрацией. Решение приурочено к 100-летию футбольного клуба.

Инициатива была одобрена городской комиссией по наименованиям

Инициатива была одобрена городской комиссией по наименованиям

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Инициатива была одобрена городской комиссией по наименованиям

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Новое название получила площадь, ограниченная Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями на Крестовском острове. Инициатива была одобрена городской комиссией по наименованиям и реализована в рамках празднования юбилея одного из старейших и наиболее титулованных спортивных клубов России.

Теперь новое название будет внесено в городские реестры, адресные базы, картографические сервисы и навигационные приложения.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все