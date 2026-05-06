Глава тюменского профсоюза предложила защитить врачей от нападений пациентов

Законопроект о защите медиков на работе мог бы обезопасить их от нападений пациентов, если бы был реализован по примеру сотрудников МВД, сказала ТАСС председатель Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Сковбель.

По ее словам, правовая защита медработников при актуальных мерах недостаточна, при этом нападения на силовиков влекут более серьезную ответственность — поэтому нужен аналогичный законопроект. «Он много раз выносился на рассмотрение, но продвижения нет, и сегодня врач остается максимально незащищенным»,— отметила глава организации.

Один из случаев нападения на медиков произошел в Тюмени в прошлом году в областной клинической больнице №2. В приемном отделении больницы двое мужчин пытались прорваться в операционную и напали на врача. После этого была организована прокурорская проверка.

Ирина Пичурина