В Тюмени прокуратура проводит проверку после нападения пациентов на врача

Прокуратура Тюменской области организовала проверку после драки в областной клинической больнице №2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, 16 июня в приемном отделении больницы двое мужчин пытались прорваться в операционную и напали на врача. «Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются»,— подчеркнули в региональном департаменте здравоохранения.

УМВД России по Тюмени проводит процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, ход которой взят на контроль прокуратурой Ленинского административного округа города.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить об обстоятельствах произошедшего.

Полина Щуцкая