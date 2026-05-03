Футбольная национальная лига (ФНЛ) отменила матч 32-го тура Лиги PARI между клубами «СКА-Хабаровск» и «Уфа», который должен был состояться сегодня в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба клуба из Башкирии, накануне «Уфа» не смогла вылететь на Дальний Восток из-за режима «Беспилотная опасность» и последующего закрытия воздушного пространства.

«Клуб направил соответствующие уведомления руководству ФК "СКА-Хабаровск" и ФНЛ, и наши доводы были услышаны и рассматриваются. Мы продолжаем диалог с руководством ФНЛ и ожидаем решения по данной форс-мажорной ситуации», — говорится в официальном сообщении ФК «Уфа».

После 31 тура «СКА-Хабаровск» с 35 очками занимает 14-е место, «Уфа» имеет на четыре очка меньше и располагается на 15-й строчке.

Идэль Гумеров