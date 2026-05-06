Умер актер фильма ужасов «Спящий лагерь» Джонатан Тирстен

В возрасте 60 лет умер актер Джонатан Тирстен. Он сыграл в классическом американском фильме ужасов «Спящий лагерь».

О смерти актера сообщила его семья, передает TMZ. Брат Джонатана Тирстена Уильам уточнил, что актер умер на прошлой неделе в своем доме в Нью-Джерси.

Первой ролью Джонатана Тирстена стала роль Рикки Томпсона в Спящем лагере 1983 года, после чего он не появлялся в кино около 25 лет. В это время занимался музыкой и развивал группу Jonathan Tiersten and Ten Tiers.

После перерыва актер снялся в фильме ужасов «Идеальный дом» в 2012 году, а также в двух из четырех сиквелах «Спящего лагеря» — «Возвращение в спящий лагерь» (2008) и «Спящий лагерь IV: Выживший» (2012), производство которого было заморожено.

За роль серийного убийцы Джона Дои в фильме «Идеальный дом» Джонатан Тирстен получил три награды за лучшую мужскую роль и был номинирован на четвертую премию на нескольких кинофестивалях.