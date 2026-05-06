CBS: судно французской компании было атаковано в Персидском заливе

Грузовое судно CGM San Antonio, принадлежащее компании из Франции, было атаковано крылатой ракетой наземного базирования в районе Персидского залива, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников издания, судно было атаковано поздно вечером недалеко от Дубая. Перемещалось ли судно с тех пор, — неизвестно.

О попадании неизвестного снаряда по судну также сообщал центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO).