Bloomberg: российский танкер Universal дрейфует в районе Кубы

Российский танкер Universal с дизельным топливом для Кубы дрейфует в 1 тыс. милях от острова с середины апреля. Судно перевозит около 270 тыс. баррелей дизеля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса Vortexa.

Прибытие танкера в пункт назначения остается под вопросом из-за энергетической блокады со стороны США. Находящееся под санкциями судно рискует быть задержанным американскими ВМС, которые патрулируют регион.

30 марта российский Минтранс сообщил, что на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой российской нефти. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставка была согласована с Вашингтоном. В начале апреля министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о подготовке второго танкера с нефтью для отправки на Кубу.