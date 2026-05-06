Трамп и Си Цзиньпин обсудят Тайвань на встрече в Пекине

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин обсудят Тайвань на следующей неделе, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, ни одна из сторон не хочет дестабилизировать Индо-Тихоокеанский регион.

«Обе страны понимают, что ни в чьих интересах не допустить, чтобы в этой части мира произошло что-либо дестабилизирующее. Нам не нужно, чтобы происходили какие-либо дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо еще в Индо-Тихоокеанском регионе»,— сказал господин Рубио на брифинге в Белом доме (цитата по Bloomberg).

Как сообщал CNN, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 14-15 мая в Пекине. Это станет первым визитом господина Трампа в китайскую столицу с 2017 года во время его первого президентского срока.