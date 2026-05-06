Рубио смягчил остроту критики Трампа в адрес папы Льва XIV перед поездкой в Ватикан

Госсекретарь США Марко Рубио накануне визита в Ватикан 7 мая попытался смягчить остроту критики президента Дональда Трампа в адрес папы Льва XIV, пишет AFP.

«Нам есть о чем поговорить с Ватиканом»,— сказал господин Рубио, выступая перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что, несмотря на напряжение, у Вашингтона и Ватикана остаются общие интересы, включая защиту религиозных свобод.

Одна из главных целей визита Марко Рубио в Италию — попытка устранить проблемы в отношениях между США и Ватиканом.

Папа Лев XIV неоднократно критиковал политику президента США Дональда Трампа относительно Ирана. Понтифик назвал неприемлемыми угрозы устроить Ирану «гибель цивилизации». В ответ Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью», а также указал на его неэффективность во внешней политике. После призыва Католической церкви немедленно прекратить войну на Ближнем Востоке господин Трамп заявил, что лояльность к иранской ядерной программе «подвергает опасности многих людей».