В аэропортах Волгограда, Сочи и Геленджика отменили ограничения полетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда, Сочи и Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Сочи ограничения действовали более шести часов. На вылет и прилет были задержаны 37 рейсов, еще четыре рейса отменены. Восемь рейсов были направлены на запасные аэродромы — в города Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный.

Ограничения в аэропорту Волгограда действовали с 18:29 мск. По данным на 19:28 там отменили девять рейсов, еще 13 — задержали, передавал ТАСС.