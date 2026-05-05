Mirra —косметическая компания полного цикла, основанная в 1996 году в наукограде Оболенск (Московская область) на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. Бренд разрабатывает и производит широкий ассортимент продукции: средства для ухода за лицом и телом, декоративную косметику, парфюмерию и БАДы. Одним из ключевых научных достижений MIRRA стала разработка и патентование технологии применения икры осетровых рыб в косметологии. На основе этой технологии создана икорная линия — один из флагманских сегментов бренда.

