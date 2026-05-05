Likato Professional — косметический бренд, основанный в 2019 году в Чебоксарах. Выпускает средства по уходу за кожей, макияж. Ключевое направление — профессиональный уход за волосами. Формулы создаются с учётом трендов и запросов потребителей. В составах — кератин, коллаген, церамиды, ретинол, витамин С. Бестселлеры: многофункциональный спрей «17 в 1» (делает послушными и блестящими даже капризные волосы), линейка для роста волос с розмарином, энзимная пудра для умывания. Принадлежит ООО «Космо Бьюти».

