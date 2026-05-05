The Rolling Stones анонсировали выход 25-го студийного альбома

Новый студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома — Foreign Tongues. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл «In The Stars» группа опубликовала уже сегодня.

Фото: Capitol Records

В Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи.

Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном.

Foreign Tongues выходит менее чем через три года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет.