В Туапсе собрали нефтепродукты на четырех из шести участках

В Туапсинском муниципальном округе собрали нефтепродукты на четырех участках, где зафиксировали локальные выбросы. Всего таких участков шесть. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, сотрудники «Кубань-СПАС» собрали и вывезли загрязненный грунт из поселков Новомихайловский, Южный и Весна. В селе Небуг уборку нефтепродуктов завершили, однако мешки с грунтом еще вывозят.

Нефтепродукты убирают также в селе Ольгинка и поселке Тюменском. Из последнего населенного пункта мешки с собранным грунтом перемещают по воде, поскольку техника не может их оттуда забрать. «Таким образом, всего мониторинговые группы зафиксировали шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 м»,— утверждают в оперштабе.

Выбросы нефтепродуктов происходят после налетов БПЛА на Туапсе. С начала апреля ВСУ атаковали морской терминал и НПЗ города четыре раза. Терминал горел, а в море попали нефтепродукты. Последний пожар произошел в ночь на 1 мая. Сейчас все возгорания потушили. Глава Туапсе Сергей Бойко обещал завершить очистку пляжей от мазута к 1 июня.

