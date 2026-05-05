Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе собрали нефтепродукты на четырех из шести участках

В Туапсинском муниципальном округе собрали нефтепродукты на четырех участках, где зафиксировали локальные выбросы. Всего таких участков шесть. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, сотрудники «Кубань-СПАС» собрали и вывезли загрязненный грунт из поселков Новомихайловский, Южный и Весна. В селе Небуг уборку нефтепродуктов завершили, однако мешки с грунтом еще вывозят.

Нефтепродукты убирают также в селе Ольгинка и поселке Тюменском. Из последнего населенного пункта мешки с собранным грунтом перемещают по воде, поскольку техника не может их оттуда забрать. «Таким образом, всего мониторинговые группы зафиксировали шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 м»,— утверждают в оперштабе.

Выбросы нефтепродуктов происходят после налетов БПЛА на Туапсе. С начала апреля ВСУ атаковали морской терминал и НПЗ города четыре раза. Терминал горел, а в море попали нефтепродукты. Последний пожар произошел в ночь на 1 мая. Сейчас все возгорания потушили. Глава Туапсе Сергей Бойко обещал завершить очистку пляжей от мазута к 1 июня.

Как изменилась жизнь в Туапсе после украинских налетов — в репортаже Александра Черных «Ночами все небо от трассеров светится».

Фотогалерея

Последствия обстрелов Туапсе

Предыдущая фотография
Сгоревший дом в Туапсе

Сгоревший дом в Туапсе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры выносят мебель из помещения, чтобы освободить место для ухода за пострадавшими животными

Волонтеры выносят мебель из помещения, чтобы освободить место для ухода за пострадавшими животными

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное после атаки БПЛА здание

Разрушенное после атаки БПЛА здание

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы нефтепродуктов на кузове автомобиля

Следы нефтепродуктов на кузове автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировали лишь 24 апреля

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировали лишь 24 апреля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие здания в Туапсе

Сгоревшие здания в Туапсе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

29 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня

29 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА

В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры обрабатывают рану на лапе кота

Волонтеры обрабатывают рану на лапе кота

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадь загрязнения Черного моря нефтепродуктами — 10 тыс. кв. м. &lt;br>На фото: волонтеры убирают нефтепродукты с пляжа

Площадь загрязнения Черного моря нефтепродуктами — 10 тыс. кв. м.
На фото: волонтеры убирают нефтепродукты с пляжа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным регионального оперштаба, специалисты собрали и вывезли 17 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

По данным регионального оперштаба, специалисты собрали и вывезли 17 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К очистке пляжа присоединились жители разных регионов страны

К очистке пляжа присоединились жители разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее нефтехранилище

Сгоревшее нефтехранилище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Сгоревший дом в Туапсе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры выносят мебель из помещения, чтобы освободить место для ухода за пострадавшими животными

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное после атаки БПЛА здание

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы нефтепродуктов на кузове автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировали лишь 24 апреля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие здания в Туапсе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

29 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры обрабатывают рану на лапе кота

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадь загрязнения Черного моря нефтепродуктами — 10 тыс. кв. м.
На фото: волонтеры убирают нефтепродукты с пляжа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным регионального оперштаба, специалисты собрали и вывезли 17 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К очистке пляжа присоединились жители разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее нефтехранилище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все