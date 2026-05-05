Лавров и Рубио созвонились и «сверили часы»

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Как сообщает ведомство, господа Лавров и Рубио «сверили часы» по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой.

Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 29 апреля. В разговоре господин Путин выразил готовность объявить перемирие в конфликте с Украиной ко Дню Победы.