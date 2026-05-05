Прокуратуре не удалось отменить оправдательный приговор воронежского предпринимателя

Воронежский областной суд оставил в силе приговор Новохоперского райсуда, который признал предпринимателя Владимира Кодинцева невиновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщили в облсуде, решение было принято при рассмотрении апелляционного представления государственного обвинителя, просившего вернуть дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господина Кодинцева обвиняли в хищении почти 8 млн руб. при благоустройстве парка «Городской сад» в Новохоперске в 2019 году. В ходе судебного разбирательства он был признан невиновным, так как сторона обвинения не представила бесспорных доказательств наличия в его действиях состава преступления.

Уголовное дело впервые поступило в Новохоперский райсуд в 2023 году. После года рассмотрения его вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Стороне обвинения удалось отменить это решение, после чего рассмотрение началось заново. Оправдательный приговор суд вынес в феврале этого года.

Благоустройство парка в Новохоперске стоило почти 31 млн руб., госконтракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Владимиром Кодинцевым. За счет областного бюджета в нем сделали фонтаны, сцену для проведения концертов и дискотек, а также выполнили мощение тротуаров и площадок брусчаткой серого и белого цветов. Также подрядчик установил детский городок в виде деревянного корабля, видеонаблюдение и поливочный водопровод. В 2021 году Контрольно-счетная палата сообщила о выявленных нарушениях при исполнении работ: сценический подиум, по данным ведомства, был сделан в нарушение требований технического задания.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Владимир Кодинцев прекратил деятельность. Также была закрыта его компания ООО «Квмстрой», которая в 2019–2022 годах заключила более 20 госконтрактов на капремонты соцобъектов и благоустройство общественных зон в районах Воронежской области на общую сумму более 87 млн руб.

Сергей Толмачев