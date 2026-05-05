В Португалии арестованы 15 полицейских за издевательства над задержанными

5 мая в Лиссабоне были арестованы 15 полицейских по обвинению в пытках и превышении служебных полномочий. В рамках расследования также арестовано одно гражданское лицо.

Эти события стали частью крупного скандала, разразившегося в Португалии еще в январе. Тогда стало известно, что в нескольких отделениях полиции общественной безопасности (PSP) сотрудники регулярно издевались и избивали задержанных бездомных, нелегальных мигрантов и лиц, подозреваемых в продаже нелегальных веществ. Сначала по делу были арестованы двое полицейских, потом еще семь. С учетом сегодняшних мер общее число арестованных достигло 25 человек.

Местные СМИ уже назвали этот скандал «шокирующим». Депутаты от оппозиционных португальских партий вынесли дело о пытках в полиции на обсуждение в парламенте. Комментируя сегодняшние аресты, директор PSP Луиш Каррилью заявил о «политике нулевой терпимости» в отношении «девиантного поведения» полицейских. «Полиция общественной безопасности — это организация, в которой работают около 20 тыс. мужчин и женщин. Они каждый день делают все возможное, чтобы Португалия оставалась одной из самых безопасных стран в мире. Мы абсолютно нетерпимы ко всему, что касается неправомерного поведения»,— заявил чиновник.

Евгений Хвостик