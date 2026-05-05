Россия одобрила проект программы с Белоруссией по борьбе с последствиями Чернобыля

Правительство России одобрило проект программы сотрудничества с Белоруссией по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Документ представило МЧС России. Как уточняется в распоряжении, проект программы уже согласован с заинтересованными ведомствами и Белоруссией. Правительство поручило МЧС внести его в Совет министров Союзного государства для утверждения.

29 апреля о разработке программы рассказала глава комиссии парламента Белоруссии по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Жанна Чернявская. План предусматривает реабилитацию загрязненных земель на территориях обеих стран, медицинскую помощь населению с использованием ядерной медицины, радиационный контроль пищевой продукции.

По словам госпожи Чернявской, это уже шестая союзная программа в этой сфере. На ее реализацию выделят до 2 млрд российских рублей, сообщала глава департамента соцполитики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Ольга Бороненко.