Иностранцев в России стало меньше на 700 тыс.

В апреле 2026 года на территории РФ находилось 6,1 млн иностранных граждан против 6,8 млн человек годом ранее. Это следует из статистики, обнародованной во вторник, 5 мая, аппаратом Совета безопасности РФ. В первом квартале в нашу страну въехало 2,5 млн иностранцев (на 15% меньше год к году), в том числе около 1,8 млн граждан стран СНГ.

В Совбезе также сообщили о выдаче в этот период 7,1 тыс. разрешений на временное проживание (РВП) в России и 32 тыс. видов на жительство (ВНЖ), отметив, что в каждом случае их число снизилось более чем на четверть год к году. Сейчас в России проживает 72,6 тыс. зарубежных граждан с РВП и 581 тыс. с ВНЖ. По данным Совбеза, на 1 апреля 2026 года в нашей стране находилось 1,7 млн человек с действительными трудовыми патентами. При этом в первом полугодии почти на 37% (в сравнении с январем—мартом 2025 года) выросло число иностранцев с разрешением на работу (до 214 тыс.).

В Совбезе также напомнили, что с 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих иностранцев. За этот период их собрали у 10,5 млн человек, выявив более 56 тыс. лиц с поддельными документами или ограничением на въезд. На втором этапе эксперимента с 1 июня 2025 года иностранцам было предложено сдавать свои данные через мобильное приложение. Этой возможностью, по данным Совбеза, воспользовались около 136 тыс. человек. Кроме того, через многофункциональные центры были собраны геномы 2,2 млн иностранцев. Наконец, с сентября 2025 года прибывающие в Москву и Подмосковье в безвизовом режиме иностранцы должны устанавливать мобильное приложение и сообщать свою геолокацию. В Совбезе заверили, что подобную процедуру за прошедшие восемь месяцев прошли 2,5 млн иностранцев. В первом квартале 2026 года иностранцы совершили 7,6 тыс. преступлений. Эта цифра уменьшилась почти на 39% год к году.

Иван Тяжлов