РЖД сдают в аренду помещения для гостиниц на вокзалах в 64 городах России

РЖД выставили на торги аренду помещений на вокзалах в 64 городах России для организации гостиниц и комнат отдыха. Общая площадь аренды составит 45,3 тыс. кв. м. Соответствующее объявление размещено на портале РЖД по реализации и аренде недвижимости.

Как указывается в публикации, срок аренды составит пять лет с возможностью продления. В список входят помещения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Омске, Новосибирске и других крупных городах. Общая сумма аренды составляет 23,9 млн руб. в месяц. Расходы на содержание не входят в арендную плату и оплачиваются отдельно.

Как отмечается в объявлении, каждый из объектов находится в районах с развитой инфраструктурой, что «обеспечивает стабильный спрос на гостиничные услуги и услуги отдыха». Помещения обеспечены необходимыми коммуникациями, включая водопровод, отопление и электроснабжение.