С бывшего директора «Нижегородского водоканала» взыскали 11 млн рублей

Нижегородский областной суд решил взыскать в доход государства чуть более 11 млн руб., полученные в виде взятки бывшим генеральным директором «Нижегородского водоканала» Николаем Николюком. Ранее Богородский райсуд отказал прокурору в гражданском иске к коррупционеру, но областной суд признал это решение незаконным и 5 мая 2026 года принял новое решение, оно вступило в силу.

Согласно материалам дела, Николай Николюк получил от Сергея Крюкова более 11 млн руб. взятки за общее покровительство деятельности АО «Нижегородец» в рамках договорных отношений с водоканалом. В 2023 году фигурантов признали виновными в получении и дачи взятки соответственно.

Как писал «Ъ-Приволжье», Николая Николюка приговорили к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу 185 млн руб., Сергея Крюкова — к шести годам условно и штрафу 22 млн руб. Кроме того, «Нижегородец» как юрлицо оштрафовали на 10 млн рублей за взятку водоканалу.

Галина Шамберина