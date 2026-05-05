На «Бессмертный полк» в Петербурге запретили проносить воду и флаги других стран

Участникам акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге будет запрещено брать с собой воду, алкоголь, еду, пауэрбанки и флаги других стран. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Александр Равин.

«В этот день будут задействованы беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть»,— сказал господин Равин журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, 9 мая будет перекрыт весь центр Санкт-Петербурга. Вход на некоторые станции метро будет закрыт.

Власти ожидают около 1,1 млн участников «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель штаба регионального отделения движения Кирилл Смирнов. Шествие начнется 9 мая в 12:30 мск.